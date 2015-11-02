Гройсман выступил за изменение состава ЦИК

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман считает, что состав Центральной избирательной комиссии необходимо изменить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

“ЦИК надо заменить. Я ожидаю, что все фракции парламента внесут предложения, и эти предложения будут поданы в Верховную Раду”, - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, в июне 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, которые были назначены на должности в 2007 году.

Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.