У Шокина говорят, что Лукаш вернулась в Украину и была задержана в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко на брифинге в Киеве.

"Она вернулась в Украину и была задержана в городе Киеве", - заявил он.

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Справка УНИАН. 28 мая 2014 года в прокуратуре Киева заявили, что зарегистрировали уголовные производства по фактам совершения противоправных действий экс-министром юстиции Лукаш.

По данным ведомства, внесены сведения в ЕРДР о совершении Лукаш уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 2 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), связанных с прекращением работы всех единых и государственных реестров информационной сети Министерства юстиции Украины.

Лукаш в октябре 2013 года, занимая должность министра юстиции, дала указание врио. генерального директора ГП «Информационный центр» Министерства юстиции внести незаконные изменения в компьютерные программы, обеспечивающие функционирование единых и государственных реестров. Вследствие таких действий в работе реестров произошли сбои, что привело к несанкционированному блокированию информации и искажению процесса ее обработки.