Прокурор по делу Корбана доставлен в Шевченковский райотдел – милиция

Об этом заявил начальник киевской милиции Александр Терещук в эфире телеканала «112».

«Он (прокурор Александр Голинченко - УНИАН) в Шевченковском райотделе. Его не задерживали», - сказал глава столичной милиции.

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Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд перенес на 5 ноября рассмотрение жалобы адвокатов Корбана на его незаконное задержание.

Это решение возмутило присутствующих в суде народных депутатов, которые заблокировали прокуроров в зале суда. Завязалась драка. Депутаты "УКРОПа" заявили, что заметили, как прокурор Голинченко отправлял смс с требованием вручить новое подозрение Корбану.

Депутат Виталий Куприй вызвал милицию. В зал суда прибыл наряд милиции.

Сам прокурор не комментирует журналистам указанное смс.

Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. В дальнейшем силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре в тот же день проинформировали, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи суда).

Вечером того же дня адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.