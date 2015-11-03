В СБУ рассказали, почему силовики доставили Корбана обратно в Киев

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«СБУ по поручению Генпрокуратуры выполнила возложенные на нее обязанности по задержанию Корбана и доставила его для выполнения дальнейших следственных действий», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера «УКРОП» Корбана и его родителей, а также в доме председателя правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Читайте такжеНа митинге у стен Рады против политических репрессий собрались уже около тысячи человек (фото)

Затем Корбана доставили в Главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Читайте такжеНардепы: Корбана из зала суда выкрали спецназовцы "Альфы" СБУ (видео)

Сегодня, 3 ноября, СБУ вывезла Корбана в неизвестном направлении, судебное заседание не началось. В 8.40 истек 72-часовой срок содержания Корбана под стражей. Позже стало известно, что Корбана вернули в киевское СБУ.