В "Видродженни" назвали лукавством факт, что коалиция вспомнила о правах переселенцев уже после выборов

«Видродження» приветствует упрощение бюрократических процедур для переселенцев, однако напоминает, что в законодательстве до сих пор не урегулирован вопрос обеспечения права голоса на выборах для внутренне перемещенных лиц, и власть фактически устранилась от решения этого вопроса.

Об этом заявил первый заместитель председателя партии «Видродження» Владимир Пилипенко, комментируя принятие парламентом законопроекта №2166 относительно усиления гарантии соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

«Очень жаль, что коалиция вспомнила о правах переселенцев только после местных выборов. Уже после того, как и партия "Видродження", и общественность несколько месяцев просили, требовали от Парламента и Президента обеспечить избирательные права временно перемещенных лиц. Это подтверждает, что вопрос участия переселенцев в местных выборах было чисто политическим. Никаких сложностей на практике в реализации таких прав быть не могло», - сказал Пилипенко.

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Он также добавил, что считает лукавством, когда власть регулирует одни проблемы, но закрывает глаза на другие, фактически решая только те позиции в вопросах внутренне перемещенных лиц, которые ей выгодны.

«Очень интересно, почему авторы этого законопроекта - депутаты коалиции не поддерживали нашу инициативу - предоставить переселенцам право голоса на этих местных выборах», - добавил первый заместитель председателя партии «Видродження».

По его словам, с принятием закона №2166 парламент отменил ряд бюрократических процедур. В частности, при постановке переселенцев на учет отменил необходимость наличия у таких лиц регистрации места жительства. А справка временно перемещенного лица будет действовать бессрочно, а не полгода, как это предусмотрено сейчас.

«Это упростит людям жизнь во время постановки на учет, а также избавит от необходимости каждые полгода подавать документы на получение статуса внутренне перемещенного лица повторно. Однако вместе с этим сама бессрочность справки противоречит содержанию понятия «внутренне перемещенного лица», что априори подразумевает временность статуса. Также есть вопрос относительно создания Единого реестра внутренне перемещенных лиц. Насколько оперативно будет обновляться информация в таком реестре и не будет ли искажать данные о количестве перемещенных лиц в стране – люди переезжают, а вместе с бессрочностью справки, это лишит стимула временно перемещенные лица сообщать о своем месте жительства. То есть, в ходе реализации этого закона еще возникнут вопросы, но намерения - правильные», - отметил Пилипенко.

Он также добавил, что государство должно разработать стратегию поведения по отношению к переселенцам. А пока вопрос обеспечения их прав регулируются ситуативно.