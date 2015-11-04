Рада рассмотрит законопроект о системе иновещания Украины (прямая трансляция)
10:16, 04 ноября 2015Политика
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Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть проект закона о системе иновещания Украины.
Парламент планирует ратифицировать ряд соглашений / Рада / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня заседания парламента.
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Также планируется рассмотрение законопроектов, которыми вносятся изменения в Таможенный и Налоговый кодексы по проекту модернизации Бортнической станции очистки сточных вод.
Кроме того, парламент планирует ратифицировать ряд соглашений и протоколов с иностранными государствами, в частности в отношении воздушных перевозок и о воздушном сообщении с США, ОАЭ, Черногорией.
Предполагается и ратификация протокола между правительствами Украины и Таджикистана об изъятии отдельных товаров из режима свободной торговли.
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