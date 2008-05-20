Довгий через суд потребует у Кличко извинений

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ через суд будет требовать от депутата Киевсовета Виталия КЛИЧКО опровергнуть безосновательные обвинения в адрес руководства столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, комментируя решение Шевченковского районного суда Киева оставить без удовлетворения исковые требования В.КЛИЧКО к Киевскому городскому совету относительно отмены решений Киевсовета 1 октября.

В частности, по словам О.ДОВГОГО, «сегодняшнее решение суда для меня не является неожиданностью, а только лишний раз подтверждает пустозвонность и необоснованность заявлений Виталия КЛИЧКО».

Как добавил секретарь Киевсовета, "я неоднократно утверждал, что этот судебный процесс никогда не имел под собой правового основания". "Преднамеренное многомесячное затягивание процесса, использование судебного зала как публичной площадки для пиар-акций и голословных обвинений в адрес киевской власти и меня лично – это все, чего хотел от судебного разбирательства дела Виталий КЛИЧКО и его предвыборный штаб», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.

«Нашим следующим шагом будет иск к Виталию КЛИЧКО с требованием опровергнуть безосновательные и неправдивые обвинения и извиниться перед киевлянами, депутатами Киевсовета и передо мной лично за всю ту грязь и неправду, которая звучала во время рассмотрения дела», - подчеркнул секретарь Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2007 года В.КЛИЧКО обжаловал в Шевченковском райсуде столицы решения Киевсовета, принятые 1 октября. Он просил суд признать незаконными эти решения.

По данным Блока Кличко, на отмеченной сессии Киевсовета были приняты решения о передаче в частную собственность или постоянное пользование свыше 4% столичной земли, общая стоимость распределенной земли превышает 10 млрд. долларов.

Сегодня, 20 мая, Шевченковский районный суд столицы постановил отказать в удовлетворении иску В.КЛИЧКО к горсовету Киева о признании незаконными и отмене решений сессии от 1 октября 2007 года.