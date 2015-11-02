Канцелярия суда по делу Корбана отказала его адвокатам в приеме заявлений на отвод третьему судье - защита

Как передает корреспондент УНИАН, защитники Корбана обратились к суду с просьбой перенести заседание на 3 ноября на 9:00 утра, когда начнет работу канцелярия.

Судья Игорь Шиков объявил очередной перерыв в судебном заседании.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера «УКРОП» Корбана и его родителей, а также в доме председателя правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Затем Корбана доставили в главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.

Позже в партии «УКРОП» заявили, что у Корбана случился инфаркт, но 1 ноября следователь Следственного управления ГПУ Николай Макеев утверждал, что ни один врач не подтвердил информацию об инфаркте у Корбана.