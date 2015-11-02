Порошенко собирает заседание фракции "БПП"

Об этом со ссылкой на источник в "БПП" сообщает "Украинская правда".

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По информации издания, заседание состоится в 17:00.

Отметим, что время от времени президент принимает участие в заседаниях фракции "БПП". В таком случае они проводятся исключительно на Банковой.