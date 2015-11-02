Показательное вручение повесток депутатам - это "дымовая завеса" над процессами против патриотов – эксперт

Об этом заявил политический эксперт аналитической группы «Левиафан» Валентин Гладких.

По его словам, правоохранительные органы осуществили этот шаг лишь потому, что общество возмущено избирательным правосудием после истории с задержанием Геннадия Корбана, тогда как к ответственности не привлекаются одиозные фигуры предыдущего режима.

«Они не первые, первым был Клюев – и где он теперь?», – задает риторический вопрос политический эксперт.

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Он отметил, что вручение повесток может быть также и намеком депутатам, что им время «собрать вещи и ехать куда-то в Канны отдыхать». Эксперт напоминает, что благодаря неприкосновенности они свободны передвигаются по своему усмотрению без всяких ограничений. Впрочем, считает Валентин Гладких, если бы, например, депутат чувствовал, что ему что-то угрожает, то он вел бы себя иначе, «а если он в стране и продолжает баллотироваться на мэра (Днепропетровска - УНИАН), то думаю, что он очень уверенно смотрит в будущее, потому что прекрасно знает, как работает правовая и судебная система в Украине».

Эксперт также предполагает, что после игры в объективность и процессов над различными политиками в результате вину Корбана в суде смогут доказать, а вину Вилкула и других – нет.

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«Учитывая то, как складывается судьба Корбана, ему надо было вместо того, чтобы создавать добровольческие батальоны и защищать Днепропетровскую область от «русского мира», ограничиться «дудением в гудки», как делал Ахметов. Если бы Корбан поддержал «русский мир», то сейчас бы с ним вели переговоры в Минске».

КаксообщалУНИАН, назаседаниисогласительногосоветаВерховной Радыследователи намеревались вручить повестки дляпроведенияследственных действийнароднымдепутатам.