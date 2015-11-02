Показательное вручение повесток депутатам - это "дымовая завеса" над процессами против патриотов – эксперт
Показательное вручение в парламенте повесток на допрос в ГПУ нетронутым народным депутатам Вадиму Новинскому, Александру Вилкулу и Натальи Королевской является «дымовой завесой».
Об этом заявил политический эксперт аналитической группы «Левиафан» Валентин Гладких.
По его словам, правоохранительные органы осуществили этот шаг лишь потому, что общество возмущено избирательным правосудием после истории с задержанием Геннадия Корбана, тогда как к ответственности не привлекаются одиозные фигуры предыдущего режима.
«Они не первые, первым был Клюев – и где он теперь?», – задает риторический вопрос политический эксперт.
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Он отметил, что вручение повесток может быть также и намеком депутатам, что им время «собрать вещи и ехать куда-то в Канны отдыхать». Эксперт напоминает, что благодаря неприкосновенности они свободны передвигаются по своему усмотрению без всяких ограничений. Впрочем, считает Валентин Гладких, если бы, например, депутат чувствовал, что ему что-то угрожает, то он вел бы себя иначе, «а если он в стране и продолжает баллотироваться на мэра (Днепропетровска - УНИАН), то думаю, что он очень уверенно смотрит в будущее, потому что прекрасно знает, как работает правовая и судебная система в Украине».
Эксперт также предполагает, что после игры в объективность и процессов над различными политиками в результате вину Корбана в суде смогут доказать, а вину Вилкула и других – нет.
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«Учитывая то, как складывается судьба Корбана, ему надо было вместо того, чтобы создавать добровольческие батальоны и защищать Днепропетровскую область от «русского мира», ограничиться «дудением в гудки», как делал Ахметов. Если бы Корбан поддержал «русский мир», то сейчас бы с ним вели переговоры в Минске».
КаксообщалУНИАН, назаседаниисогласительногосоветаВерховной Радыследователи намеревались вручить повестки дляпроведенияследственных действийнароднымдепутатам.