УКРОП требует от парламента осудить политические репрессии

«Партия УКРОП требует от председателя Верховной Рады поставить завтра на повестку дня проект постановления, который сейчас вносится нами. В этом постановлении мы требуем категорически осудить политические репрессии против украинских политиков и общественных активистов. Мы просим Верховную Раду завтра проголосовать за это постановление», – заявил Виталий Куприй на Согласительном совете парламента.

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Кроме того, партия УКРОП требует от Президента Украины Петра Порошенко, который является гарантом соблюдения Конституции, принять немедленные меры для прекращения репрессий против патриотов и обеспечения их конституционного права на свободу, а также увольнение с занимаемых должностей руководства правоохранительных органов. «Просим от парламента завтра поддержать эти требования», – сказал Куприй.

Виталий Куприй также отметил рост количества политических заключенных в Украине: ранее заключенных по политическим мотивам насчитывалось 63 человека, а сейчас – «сотни людей». «Я об этом говорю ответственно – как правозащитник. Состоялись аресты Мосийчука, представителей «Правого сектора», представителей «Свободы», Геннадия Корбана – это все люди, которые боролись с режимом Януковича и хотят окончания Революции Достоинства. Но власть делает все, чтобы преследовать этих людей и входит в позорный сговор с режимом Путина, проводя изменения в Конституцию – а те, кто выступает против, подвергаются преследованиям», – заявил Куприй.