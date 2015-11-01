УКРОП: Политические репрессии против партии играют на руку "Оппоблоку"

События, которые сейчас происходят вокруг партии УКРОП и ее лидера, – это попытка отвлечь внимание от второго тура выборов в Днепропетровске и Павлограде с тем, чтобы «Оппоблок» мог взять реванш в области.

Такое мнение на пресс-конференции в агентстве УНИАН высказал член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Денис Борисенко.

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По мнению Дениса Борисенко, преследование Геннадия Корбана является политически мотивированным, о чем говорит тот факт, что «ни в городе Киеве, ни в городе Днепропетровске суды не хотят брать на себя политическую ответственность за решение, поэтому власть делает всё для того, чтобы это дело перенести в Чернигов». Член политсовета партии УКРОП напомнил, что эта политсила уже сталкивалась с вынесением тамошними судами явно заказных решений.

Денис Борисенко сообщил, что члены партии по всей стране заняли очень активную позицию: многие хотят приехать в Киев для защиты прав партии и её лидера. Кроме того, поддержку УКРОПу высказали многие другие политические партии-партнёры из демократического лагеря. По словам Борисенко, очевидно, что власти очень не нравится появление реального оппозиционного движения в Украине.

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В то же время Денис Борисенко акцентировал на том, что УКРОП – это не лидерская партия: «У нас партией управляет политсовет, поэтому попытки власти остановить деятельность нашей партии путём вышибания наших лидеров не приведут ни к какому успеху, потому что политсовет работает, все на месте, решения принимаются, партия дальше развивается, мы очень плотно и серьёзно будем дальше заниматься мобилизацией и принятием новых членов в ряды нашей партии по всей Украине».

По словам члена политсовета УКРОПа, желающих вступить в партию очень много.