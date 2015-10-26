Во второй тур на выборах мэра Днепропетровска выходят Вилкул и Филатов – параллельный подсчет

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Днепропетровской областной организации Комитета избирателей Украины Станислав Жолудев.

По его словам, предварительно, Вилкул набирает 37% голосов, Филатов – 35%.

Также 5-процентный барьер на выборах в Днепропетровский горсовет преодолевают партии «Оппозиционный блок» (30%), «УКРОП» (25%), «Гражданская сила» (8,8%), БПП «Солидарность», (7,4%), «Самопомич» (5,9%).

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Жолудев отметил, что в Кривом Роге бесспорным лидером на выборах является действующий мэр Юрий Вилкул.

«Ситуация пока непонятна, возможно, в этом городе не понадобится второй тур», - сообщил Жолудев.

Среди партий, которые попадают в Криворожский городской совет, является «Оппозиционный блок» (40%), «УКРОП» (12%), «Самопомич» (10%), БПП» Солидарность» (8%), Радикальная партия Олега Ляшко (7%), «Батькивщина» (7%), «Сила людей» (5%).

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В третьем по населению городе области Днепродзержинске во втором туре встретятся представители БПП «Солидарность» Андрей Белоусов (33%) и «УКРОПа» Евгений Найда (14%). Во второй тур выборов мэра в Павлограде выходят Анатолий Вершина («Оппозиционный блок») и Евгений Терехов («УКРОП»).

По словам Жолудева, в городе Желтые Воды победителем мэрских выборов уже в первом турестал представитель партии «УКРОП» Владимир Абрамов, который набрал почти 49% голосов избирателей.

По данным ЦИК, явка на местные выборы 25 октября в Днепропетровской области составила 42,99%. Согласно информации КИУ, самая высокая явка зафиксирована в Юрьевском районе (58%), самая низкая – в Апостоловском районе – 40,5%.