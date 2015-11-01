Журналист нашел след Администрации президента в аресте Корбана (документ)

Такую версию выдвинул журналист Владислав Сидоренко на своей странице в Facebook.

Он выяснил, что решение об обысках в офисах "УКРОПа" и арест Корбана принимал Новозаводской суд в Чернигове. Именно этот суд вынес летом 2015 года решение об обыске в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко, который отказался выносить решение в пользу Петра Порошенко в дело об акциях "Укргаздобычи".

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Следственной группой по делу киевского судьи заместитель генпрокурора Юрий Столярчук ставит черниговского прокурора Е. Кожедуба.

Адвокат заявил о фальшивости дела против Корбана

"(Решение об обысках в Чернушенко принятые черниговским судом – УНИАН) наталкивает на мысль, что Новозаводской районный суд г.Чернигова каким-то образом лояльный. По-этому, назначаем руководить группой следователей, чисто формально, местного Кожедуба. Чтобы подпадало под черниговскую юрисдикцию. И передаем Новозаводскому", - отмечает Сидоренко.

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У Корбана диагностировали инфаркт, однако следственные действия продолжились - УКРОП

Именно этот черниговский прокурор Кожедуб просил проводить следственные действия в деле Корбана и обратился в Новозаводской суд, который и принял соответствующее постановление.