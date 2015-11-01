Политические репрессии могут привести к катастрофе в Украине – Соболев
В условиях войны с агрессором начинать политические репрессии внутри государства – катастрофа.
Так прокомментировал последние события с задержанием лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев, сообщает ТСН.ua.
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"Дело в том, что мы в большом экономическом кризисе. Мы в войне с агрессором, который только и ждет нашу слабость. И в этих условиях начинать практику политических репрессий внутри государства является катастрофой", - пояснил он.
Депутат считает, что общество может подняться на протест, который будет иметь тяжелые последствия для самой государственности.
"Люди этого не потерпят. Люди поднимутся. И Украина опять окажется в жуткой ситуации, когда внутри она борется за то, чтобы навести порядок, а в это время ее атакует внешний враг", - сказал Соболев.
"Я не понимаю, почему президент дальше ведет Украину к этой ситуации", - подытожил народный депутат.
Как сообщалось, 31 октября задержали лидера "УКРОПа" Геннадия Корбана.