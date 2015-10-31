Корбан рассказал о подробностях своего задержания

Слова Геннадия Корбана на своей странице в Facebook цитирует пресс-центр УКРОПа.

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"В настоящий момент я нахожусь в Киеве, на допросе в здании Генеральной прокуратуры. Мне предъявлены подозрения в совершении трех преступлений: во-первых, хищение средств из Фонда обороны страны, который я сам и создал в Днепропетровске, и был его основным донором. Во-вторых, похищение главы Государственного земельного агентства Сергея Рудыка. В-третьих, похищение секретаря Днепропетровского городского совета Александра Величко", - сообщил Геннадий Корбан.

По его словам, вопреки заявлению на брифинге представителей Генпрокуратуры, никаких подозрений в хищении государственных средств предъявлено не было.

"Несмотря на то, что я нахожусь в здании ГПУ на Резницкой, а инкриминируют мне деяния, совершенные в Днепропетровской области, следствие против меня ведет... прокуратура Черниговской области. В самой ГПУ никто не решился замарать себя таким очевидно заказным делом", - считает политик.

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Он также добавил, что задержан с массой процессуальных нарушений: "Мне будет не сложно доказать свою невиновность в суде - я никого не похищал".

"Слова представителя ГПУ, что на средства Фонда обороны страны закупались драгоценности и машины - чистая правда. Нашими драгоценностями были тепловизоры и прицелы, снайперские винтовки и десятки карабинов, радиостанции и дальномеры - в промышленных количествах. Других драгоценностей я не покупал, это будет несложно проверить. Я с гордостью покажу отчетность Фонда - жаль, мы далеко не все траты успевали зафиксировать во время войны. Через Фонд прошли куда более крупные суммы, чем заявляет ГПУ, там были многие миллионы долларов. Я действительно покупал через Фонд и просто кэшем сотни машин, грузовых и легковых и даже значительное количество бронетехники - но мне ни разу не пришлось на них поездить..." - подытожил он.