Бессмертный сообщил о начале официальных переговоров с коалицией

Руководитель парламентской фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ сообщил о начале официальных переговоров в рамках подготовки к круглому столу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал журналистам в парламенте.

Он отметил, что цель переговоров – стабилизация ситуации в парламенте, стабилизация ситуации в Украине и создание новой коалиции.

Как уточнил Р.БЕССМЕРТНЫЙ, дискуссия ведется в рамках антикризисной коалиции и блока «Наша Украина».

Он сказал, что сегодня в ходе переговоров затрагивались вопросы, связанные с подготовкой, ходом и возможными результатами круглого стола с участием лидеров политических сил и главы государства.

Отметив, что формат коалиции является предметом переговоров, которые сегодня начались, и говорить об этом рановато, Р.БЕССМЕРТНЫЙ добавил, что вчера фракция «Наша Украина» утвердила тезисы для переговоров и ими руководствуется.