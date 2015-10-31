Ляшко назвал задержание Корбана "стопроцентно политическим преследованием" со стороны Порошенко

Об этом заявил лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

«Задержание Геннадия Корбана - это 100% политические преследования, которые Порошенко осуществляет против тех, кто в оппозиции к нему. Корбана обвиняют в похищении, как минимум, 2 человек в составе организованной преступной группы», - написал он.

«По моей инфе, его как будто везут в Чернигов, где какой-то услужливый судья санкционировал его арест», - отметил Ляшко.

Затримання Геннадія Корбана - це 100% політичні переслідування, які Порошенко здійснює проти тих, хто в опозиції до ньог... Posted by Олег Ляшко on 31 октября 2015 г.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии “УКРОП” заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета «УКРОП» Бориса Филатова.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". При задержании они не предъявили каких-либо документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.

В СБУ и ГПУ подтвердили арест Корбана и заявили, что подозревают его в создании преступной группировки.