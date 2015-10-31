Власти Египта подтвердили крушение российского самолета - Рейтер

Согласно официальному заявлению властей, премьер-министр страны Шериф Исмаил созвал кризисный комитет по крушению лайнера.

Ранее источник в Росавиации сообщил РИА Новости, что лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 6.21 c пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

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Как сообщал портал "Йоум7", обломки самолета обнаружены на Синайском полуострове и оцеплены египетской военной авиацией.