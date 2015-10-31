СМИ: В Египте нашли обломки пропавшего с радара российского самолета

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Йоум7".

По данным издания, египетские силы безопасности оцепили место крушения, из города Эль-Ариш на севере Синая направлены порядка двадцати автомобилей скорой помощи для эвакуации жертв катастрофы.

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Ранее УНИАН сообщал, что лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх — Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 6.21 (мск) и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находилось 217 пассажиров и семь членов экипажа.