В штабе Филатова призвали транслировать дебаты кандидатов в мэры на каналах Днепропетровска

Еще в начале текущей недели Борис Филатов от УКРОПа подтвердил свое участие в данном проекте.

Как отметили в штабе Филатова, дебаты, которые реализует НТКУ в соответствии с международными стандартами, имеют четкий регламент, с которым они ознакомились и который приняли к сведению.

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"Считаем, что такие дебаты по заранее определенным правилам на априори политически нейтральном и незаангажированном телеканале с общестрановым эфирным покрытием является оптимальным решением для встречи оппонентов и ведения действительно конструктивного диалога о судьбе Днепропетровска", - говорится в заявлении штаба.

При этом отмечается, что нормальной европейской практикой является проведение единых дебатов между кандидатами, поэтому штаб Филатова обратился к собственникам и редакторским коллегиям аудиовизуальных СМИ Днепропетровска: 9 телеканала, 11 телеканала, 27 телеканала, 34 телеканала, ДТРК, ТРК «Регион», радиостанциям и стримерам с просьбой выделить свое эфирное время 2 ноября 2015 года в 19.30 для ретрансляции политических дебатов на государственном телеканале «UA:ПЕРШИЙ».