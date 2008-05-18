Тимошенко объяснила, зачем БЮТ поддержал расширение полномочий Президента

Блок Юлии Тимошенко поддержал закон о «Кабинете Министров Украины» для того, чтобы сохранить единство демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совместном брифинге с президентом Европейского банка реконструкции и развития Жаном ЛЕМЬЕРОМ и экс-Президентом Польши Александром КВАСНЕВСКИМ.

«Наша команда поддержала законопроект, который ограничивает действия Кабмина и расширяет полномочия Президента, для сохранения единства коалиции», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, выразив надежду, что после принятия этого закона исполнительная и законодательная власть смогут работать нормально.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада Украины приняла в целом закон о Кабинете министров. Закон, в соответствии с Конституцией Украины, определяет организацию, полномочие и порядок деятельности Кабинета Министров Украины.

17 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый Верховной Радой Закон Украины «О Кабинете Министров Украины».