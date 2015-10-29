Гройсман рассказал, в какой помощи нуждается Украина со стороны США для "отступления оккупанта"

Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман во время встречи с делегацией Национальной коалиции поддержки евразийского еврейства (США), сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Выразив благодарность Соединенным Штатам Америки за поддержку Украины на пути противостояния агрессору, Гройсман подчеркнул, что «мы чувствуем поддержку США, в том числе финансовую, но Украина нуждается в помощи в части предоставления оборонительного оружия». «Наличие в Украине оборонительного вооружения будет весомым аргументом для отступления оккупанта», - сказал он, подчеркнув, что «мы защищаем не только собственные границы, но и границы Европы, границы европейской цивилизации».

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Также в ходе встречи Гройсман проинформировал о ходе системных реформ, начатых в Украине. «Изменения в системе местного самоуправления, децентрализация власти позволят построить качественную систему управления государством, провести реформы в других сферах жизни государства, преодолеть коррупцию, которая мощно укоренилась и съедает страну изнутри», - сказал он.

Члены делегации выразили надежду, что положительная динамика преобразований в Украине будет сохраняться и в дальнейшем.

Кроме того, стороны обсудили пути взаимодействия и поддержки во время подготовки к чествованию памяти жертв Бабьего Яра. Траурные мероприятия к 75-й годовщине этой трагедии будут проводиться в следующем году на государственном уровне. «Это символичное событие, важно почтить память жертв преступлений, совершенных нацистами во время оккупации столицы Украины, - мирных жителей всех национальностей, военнопленных, участников украинского освободительного движения, а также объединить усилия общества, чтобы предотвратить повторение преступлений против человечности», - отметил Гройсман.