В Гаагу передали доказательства более 300 преступлений на Донбассе (документ)

Об передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение организации.

Речь идет о собрании более чем 300 свидетельств от жертв и свидетелей таких событий. Они были собраны в рамках проекта, направленного на недопущение безнаказанности за серьезные преступления во время военного конфликта в восточной Украине.

Координатор и юрист проекта Саймон Папуашвили во время встречи с представителями трибунала заявил, что всего было проведено 32 миссии и собрано более 300 свидетельств. Относительно каждого эпизода собрана сопроводительная информация, дополнительные детали и сведения о предполагаемых преступниках.

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По его словам, хотя задокументированы преступления с обеих сторон конфликта, все же преимущественно речь идет о преступлениях, совершенных боевиками из-за опасности пребывания на подконтрольной им территории Украины.

Полевой координатор миссии Светлана Валько в свою очередь рассказала, что собранные доказательства классифицированы по географическому признаку и разделены по пяти основным категориям преступлений: пытки, убийства, обстрелы, лишения имущества и содержание военнопленных.

По ее словам, миссия рассчитывает собрать больше свидетельств о преступлениях с украинской стороны, когда жертвы будут менее напуганы, чтобы рассказать о том, что им пришлось пережить.

Миссия напоминает, что украинское правительство 8 сентября 2015 года предоставило ей юрисдикцию над всеми международными преступлениями, совершенными на территории Украины. На основе собранных миссией материалов Гаагский трибунал осуществит первичный осмотр ситуации в Украине и может инициировать полноценное расследование международных преступлений, которые имели место в восточной Украине.