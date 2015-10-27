В ЕС местные выборы в Украине назвали еще одним важным шагом в укреплении демократии

Заявление соответствующего содержания представителя верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини было обнародовано сегодня в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Местные выборы, которые состоялись в Украине в воскресенье, являются еще одним важным шагом на пути к консолидации демократического правления после президентских и парламентских выборов, которые прошли в прошлом году", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что в своем предварительном докладе международные наблюдатели отметили, что выборы в Украине были конкурентными, в целом хорошо организованными, с "уважением к демократическому процессу".

"Тем не менее, необходимы дополнительные усилия для дальнейшего укрепления целостности и общественного доверия к избирательному процессу", - отмечается в заявлении представителя Могерини.

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Как добавили в ЕС, международные наблюдатели также констатировали, что местные выборы в Украине проходили в сложной политической, экономической, гуманитарной и безопасностной обстановке, которая "характеризуется незаконной аннексией Крыма Россией и временным контролем над некоторыми частями территории Донецкой и Луганской областей незаконными вооруженными формированиями".

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«Это сделало невозможным голосование более 5 млн избирателей в этих областях. Проведение выборов было невозможным из соображений безопасности на некоторых контролируемых правительством территориях Донецкой и Луганской областей», - отмечается в заявлении.

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Также в Евросоюзе напомнили, что выборы не состоялись в Мариуполе, Красноармейске и Сватово, подчеркнув, что голосование в этих местах должно пройти «в первоочередном порядке, чтобы обеспечить гражданам возможность реализовать свое право голоса».