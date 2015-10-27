Коалиция пока не договорилась о дате выборов в Мариуполе – нардеп
Фракции коалиции пока не пришли к согласию относительно даты проведения местных выборов в Мариуполе.
Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.
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"Состоялся совет коалиции. Насколько мне известно, единодушного решения еще не принято, о дате возможных выборов. "БПП" предлагал проводить их в середине ноября. Я надеюсь, учитывая, что мы самая большая фракция парламента, сможем сделать, чтобы это решение все-таки поддержали меньшие фракции. Ведь мы не можем медлить с волеизъявлением в Мариуполе", – заявил Винник.
Напомним, 25 октября избирательные участки в Мариуполе не открылись из-за того, что местная ТИК отказалась принимать бюллетени, отпечатанные в типографии, которая принадлежит Ринату Ахметову.