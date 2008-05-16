Баталии вокруг Семенюк откладываются

Четыре из пяти фракций Верховной Рады требуют, чтобы вопрос о смене руководства Фонда государственного имущества был рассмотрентолько после утверждения Государственной программы приватизации и изменений в госбюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после завершения перерыва в заседании парламента сообщил в сессионном зале председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК.

Кроме того, по его словам, три фракции ВР высказались за необходимость изменения способа голосования при рассмотрении этого вопроса, в частности, предлагается голосовать путем поднятия рук.

При этом А.ЯЦЕНЮК высказал мнение, что сегодня до рассмотрения вопроса относительно ФГИУ дело даже не дойдет из-за нехватки времени. “С учетом этого, все баталии по Фонду госимущества, приватизации и изменениям в бюджет перейдут на следующую неделю”, - сказал он.