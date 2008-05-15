В штабе НАТО подведены итоги продвижения Украины к требованиям Альянса

Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Военного комитета Украина – НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, Украинскую военную делегацию на этом представительском мероприятии возглавлял начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО.

Во время заседания, которое проходило под председательством председателя Военного комитета НАТО генерала Рея ЕНО, были подведены итоги выполнения мероприятий Рабочего плана Военного комитета Украина – НАТО в первом полугодии 2008 года, проанализировано текущее состояние и пути усовершенствования оперативных возможностей и трансформационных возможностей Вооруженных Сил Украины.

В частности, выступая перед участниками заседания, начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал армии Украины С.КИРИЧЕНКО поблагодарил военное руководство Альянса и своих коллег за всестороннюю поддержку, которую Украина получила во время Бухарестского саммита НАТО.

“Обретение соответствующих военных критериев членства в НАТО, особенно в сфере оперативных возможностей – это не один год кропотливой целеустремленной работы, ориентированной на конкретный результат. Вооруженные Силы Украины начали этот процесс еще в 2002 году и за этот промежуток времени были достигнуты существенные результаты”, – отметил С.КИРИЧЕНКО.

Также начальник Генерального штаба ВС Украины подчеркнул, что существующая сегодня система управления войсками Вооруженных Сил Украины отвечает стандартам НАТО.

“Мы обеспечили повышение уровня профессиональной подготовки личного состава Объединенного оперативного командования в сфере принятия решений, штабных процедур, которые используются государствами - членами НАТО”, – отметил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и поблагодарил за оказанную помощь в этом вопросе представителей Центра гражданско-военных отношений Школы последипломной подготовки ВМС США, Объединенного командования ВС США и Стратегического командования НАТО.

Также генерал армии Украины сообщил, что с целью повышения оперативных возможностей Вооруженных Сил Украины в сфере специальных операций было сформировано Управление Сил специальных операций Генерального штаба.

“Мы с нетерпением ожидаем проведения консультаций с экспертами Альянса по этому вопросу, – подчеркнул он.

С.КИРИЧЕНКО также ознакомил участников заседания с мерами, которые были направлены на усовершенствование боевой подготовки подразделений ВС Украины, развитие системы имитационного моделирования боевых действий и использование системы лазерной имитации стрельбы.

“Наращивание наших возможностей также направлено на учет потребностей Альянса в сфере противодействия самодельным взрывным устройствам и передовым авианаводчикам”, – отметил он.

По словам Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, украинская армия для наращивания оперативных возможностей и уровня боевой готовности активно использует преимущества Процесса планирования и оценки сил, Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей, Программы НАТО по обмену данными о воздушной обстановке.

По его словам, “все это, вместе с участием в многонациональных учениях как на территории Украины, так и вне ее границ, мероприятиях Индивидуальной программы партнерства и достижения Целей партнерства, способствовало проведению консультаций с НАТО относительно нашего привлечения к Силам реагирования Альянса”.

Также он отметил, что при содействии иностранных советников из Великобритании, США, Литвы, Германии и Франции была завершена разработка новой Концепции кадровой политики, которая базируется на переходе от системы “номенклатурного типа” к системе управления персоналом “централизованного типа”.

“Мы завершили формирование Военно-медицинских клинических центров по территориальному принципу и начали работу с определения наших подразделений для участия в многонациональных интегрированных логистических подразделениях НАТО и многонациональных оборонных тактических силах РХБ защиты”, – отметил он.

Также генерал армии Украины С.КИРИЧЕНКО напомнил, что Украина продолжает поддерживать Альянс, принимая участие во всех операций под руководством НАТО. В частности, он проинформировал участников заседания о том, что 10 мая фрегат ВМС Украины “Гетьман Сагайдачний” вышел из Севастополя для окончательного боевого слаживания и участия в операции НАТО в Средиземном море “Активные усилия”.

Генерал армии Украины С.КИРИЧЕНКО коснулся в своем выступлении и вопроса важности информирования украинской общественности относительно сотрудничества Альянса с Вооруженными Силами Украины.

Завершая свое выступление, генерал армии Украины С.КИРИЧЕНКО поблагодарил Военный комитет НАТО, Стратегическое командование НАТО и своих коллег за постоянную поддержку и выразил надежду, что такая положительная динамика сотрудничества сохранится и в будущем.

Необходимо отметить, что накануне, 14 мая, в Брюсселе делегация Вооруженных Сил Украины приняла участие в заседании Военного комитета Евроатлантического партнерства на уровне начальников генеральных штабов и впервые приняла участие в заседаниях Военного комитета НАТО в формате стран-контрибуторов операций под руководством Альянса в Косово (KFOR) и Афганистане (ISAF).