В Полтаве членам УИК угрожали расправой над родными через смс (фото)

18:51, 25 октября 2015
Политика
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Неизвестные отправили смс-сообщение всем членам избирательной комиссии с угрозами.

УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Гражданской сети "ОПОРА".

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Так, председатель избирательной участковой комиссии №531223 и другие члены комиссии получили смс на личные телефоны с текстом: «Собираешься нарушить закон? Помни о здоровье своих родных».

oporaua.org

В связи с этим была вызвана милиция. Сейчас правоохранительные органы устанавливают виновных лиц.

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