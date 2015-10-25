В Полтаве членам УИК угрожали расправой над родными через смс (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Гражданской сети "ОПОРА".

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Так, председатель избирательной участковой комиссии №531223 и другие члены комиссии получили смс на личные телефоны с текстом: «Собираешься нарушить закон? Помни о здоровье своих родных».

В связи с этим была вызвана милиция. Сейчас правоохранительные органы устанавливают виновных лиц.