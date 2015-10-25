На Днепропетровщине наблюдатели фиксируют открытый подкуп избирателей и аферу с голосованием на дому

17:22, 25 октября 2015
Политика
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В Марганце Днепропетровской области избирательный процесс проходит с большими нарушениями. 

Фото УНИАН

Самые распространенные нарушения - открытый подкуп избирателей, аферы с голосованием на дому, подвоз избирателей к участкам и даже возможная кража бюллетеней. 

"У отдельных участков появляются люди, которые открыто предлагают купить голос у избирателя за 100 гривень, предлагая проголосовать за конкретные фамилии. Только когда наблюдатели вызывают милицию или сообщают в свои штабы – скупщики голосов переезжают на другой участок, но милиция их задержать не может",- заявляют наблюдатели на месте событий.  

Кроме того, в Марганце отмечается целая эпидемия среди желающих проголосовать на дому. На некоторых участках зафиксированы десятки таких заявлений от избирателей, написанные одним почерком.

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Стало известно, что в городе исчез 101 бюллетень, предназначенный для спецучастка в городской больнице. Представители территориальной избирательной комиссии и официальные лица заявляют, что бюллетени не допечатали в типографии. 

Также в Марганце зафиксирован массовый подвоз избирателей к участкам микроавтобусами. Во время поездки избирателям рассказывают, что такую услугу для них организовал один из кандидатов. 

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