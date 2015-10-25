В Сумах комиссия раскладывала бюллетени, заблаговременно поделенные между определенными кандидатами – наблюдатели

В Сумах члены участковой комиссии №590929 еще до начала голосования раскладывали перетасованные бюллетени, поделенные между определенными кандидатами. К стопкам бюллетеней заранее были прикреплены флажки с логотипами партий или с фотографиями кандидатов. Об этом сообщают наблюдатели от одной из партий, которые находятся на данном избирательном участке.

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Также наблюдатели отмечают, что на данном участке не были готовы урны для голосования, а наблюдатели от одной из провластных партий препятствуют представителям СМИ фиксировать нарушения.

По данному факту наблюдатели намерены составить соответствующий акт о нарушении избирательного законодательства Украины.

Ранее наблюдатели также зафиксировали и составили акт о нарушении относительно несвоевременного открытия этого же участка (№590929), за что многие избиратели не проголосовали, а также о несоответствии требованиям самых ящиков для голосования.