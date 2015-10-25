В Сумской области голосование на 19 УИК началось с серьезным опозданием

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя – руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Олег Сухонос.

По его информации, 16 УИК открылись с опозданием в Сумах из-за отсутствия кабинок для голосования. При этом он подчеркнул, что со стороны Сумской городской избирательной комиссии никаких просьб к органам власти по этому поводу не поступало.

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На вопрос корреспондента УНИАН относительно виновников этой ситуации Сухонос назвать никого не смог.

По информации Гражданского движения ОПОРА на некоторых УИК голосование началось с 1,5-часовым опозданием, поскольку на несколько участков деревянные доски для кабинок привезли только после 8.00.

Тем временем председатель Союза ветеранов антитеррористической операции Сумской области Владимир Лаврик сообщил журналистам, что в Сумах на УИК №590903 (улица Зеленко, 4), людей для голосования впустили только после 10 часов.

Также, по информации Сухоноса, в Роменском районе в селе Перекрестовка не открылись вовремя 2 УИК и в с. Левандовка – 1.

«Причина – утром члены этих участков обнаружили, что у одного из кандидатов в бюллетене неправильно напечатано отчество. Поэтому 1 тысячу 605 бюллетеней пришлось оперативно перепечатывать», – отметил Сухонос.

По его словам, всего в Сумской области зарегистрированы 902 тыс. 341 избиратель, в том числе на 38-ми спецучастках – 31 тыс. 795 человек.