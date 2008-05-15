Ющенко в Британии уверяет, то все не так плохо, как кажется

Президент Виктор ЮЩЕНКО уверен, что демократическая коалиция «имеет свой ресурс и политический потенциал».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, отвечая сегодня на вопросы журналистов по окончании встречи с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ.

«Она (коалиция – УНИАН) имеет будущее», - сказал Президент Украины.

В то же время В.ЮЩЕНКО констатировал, что есть определенные расхождения между ее участниками. В частности, по словам Президента, «Наша Украина» не соглашается с административным установлением цен на газ, зерно. По словам Президента, он и его политическая сила выступают за приватизацию исключительно в рамках национальной программы. «Хаотическое проведение приватизации – это неправильная политика», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем он выразил уверенность, что «эти расхождения можно проходить, упрощать в рамках открытой политики, в рамках диалога».