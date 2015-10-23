Ни одна страна в мире не будет воевать с РФ - Климкин

Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию " Сегодня ".

"Против такой ядерной державы, как Россия, на военные действия никто не пойдет. Я имею ввиду не только Украину", - заявил Климкин.

Министр иностранных дел уверен, что сложная ситуация, которая сложилась в Крыму, повлияет на настроение жителей полуострова.

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"А теперь в Крыму многое меняется к худшему. Начались задержки с выплатами социальных пособий. И естественно это влияет на настроения крымчан. Но я всегда говорил, что по отношению к Крыму нам нужна четкая стратегия. Там живут наши люди, независимо от того - одурманены они российской пропагандой или нет", - сказал политик.