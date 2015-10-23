Порошенко обсудил с послами стран G7 выполнение Минских договоренностей и ход реформ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, как говорится в сообщении, стороны обсудили текущее состояние выполнения Минских договоренностей, а также ход реформ в Украине, в частности судебную, конституционную, антикоррупционную реформы.

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Также глава государства обсудил с иностранными послами избирательный процесс в Украине и подчеркнул свою принципиальную позицию относительно необходимости обеспечения честных и свободных выборов.

Порошенко поблагодарил послов, их правительства и народы за мощную поддержку и солидарность с Украиной в ее борьбе за независимость и территориальную целостность. При этом президент подчеркнул важность сохранения единства и скоординированной позиции всей проукраинской глобальной коалиции, информировали в пресс-службе.