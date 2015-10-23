Активисты требовали у ЦИК прекратить нарушения на выборах в Днепропетровске

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга выступили с заявлением от партии "УКРОП", в котором призывают обратить внимание "на многочисленные нарушения, выявленные в ходе подготовки к голосованию 25 октября в Днепропетровске, среди которых незаконное перемещение городской избирательной комиссии из здания горсовета в здание областного совета, непрозрачность в назначении руководящего состава районных территориальных избирательных комиссий, использование админресурса при формировании избирательных округов, необоснованные отказы от регистрации кандидатов партии и наблюдателей, ненадлежащее ведение протоколов заседания комиссии".

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"Сегодня в Днепропетровске осуществляется полная подтасовка, последовательная фальсификация и срыв выборов, причем это все направлено в пользу реванша "регионалов", которым сегодня помогает власть", - заявил лидер "УКРОПа", кандидат в мэры Киева Геннадий Корбан.

"Мы требуем отставки главы ЦИК Охендовского, мы требуем немедленного вмешательства президента для того, чтобы снизить напряженность, которая сложилась в Днепропетровске вокруг местных выборов", - добавил Корбан.