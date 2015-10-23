Порошенко: Выборы должны состояться с соблюдением всех международных стандартов (видео)

Президент Петр Порошенко напомнил, что на местных выборах 25 октября будут работать более 1,5 тыс. международных наблюдателей, и подчеркнул, что голосование должно состояться с соблюдением всех международных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с руководителями мониторинговых международных миссий по наблюдению за выборами депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

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"Более 1,5 тыс. международных наблюдателей принимают участие в наблюдении за выборами, они представляют 14 стран и 14 международных правительственных и неправительственных организаций", - сказал президент.

Порошенко отметил, что приложит все усилия, чтобы защитить свободное волеизъявление граждан во время голосования на местных выборах в это воскресенье.

"Я сделаю все для того, чтобы и местные выборы также прошли с соблюдением тех же норм и критериев (по которым проходили президентские и парламентские выборы в мае и октябре прошлого года - УНИАН)", - подчеркнул президент.

Порошенко еще раз подчеркнул, что принципиальным является то, чтобы по результатам выборов в регионах была сформирована проукраинская власть.

В свою очередь глава миссии ОБСЕ/БДИПЧ Тана де Зулуета от имени всех наблюдателей поблагодарила за поддержку со стороны украинской власти.

"Мы здесь с 9 сентября работаем, и нам оказывали всяческую помощь со стороны органов государственной власти", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию международных официальных наблюдателей на очередных выборах депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских годов, первых выборах депутатов советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября, общее количество которых составляет 1554 чел. от 14 иностранных государств и 14 международных организаций.