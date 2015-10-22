В ЦИК убеждены, что в Мариуполе удастся организовать голосование
Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский убежден, что в Мариуполе Донецкой области удастся организовать голосование на местных выборах 25 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ЦИК сказал во время брифинга.
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"В последнее время довелось слышать множество заявлений от отдельных политиков, тех или иных лиц, даже членов Мариупольской городской избирательной комиссии о том, что выборы в Мариуполе необходимо или отменить, или отложить на неопределенное время", - сказал Охендовский.
Он отметил, что любой избирательный процесс после его начала может завершиться только установлением результатов и их официальным опубликованием.
Вместе с тем, прекращение начатого избирательного процесса, отсрочка дня голосования без проведения голосования и установление результатов выборов будет прекращением реализации избирательных прав граждан Украины, отметил председатель ЦИК.
"Прекратить любой избирательный процесс после его начала и до установления результатов является юридически абсолютно невозможным. Ни для Центральной избирательной комиссии, ни для любого органа судебной ветви власти", - отметил Охендовский.
Председатель ЦИК выразил мнение, что выборы в Мариуполе станут "тестом на способность нашего государства проводить свободные, честные, демократические выборы в тех условиях, в которых сейчас наша страна оказалась".
"Я убежден, что и в 2014 году, когда нам удалось организовать голосование там и все убедились, что оно было законным, так же и в 2015 году ЦИК, Мариупольской городской избирательной комиссии и четырем районным в городе избирательным комиссиям удастся организовать голосование 25 октября", - подчеркнул Охендовский и добавил, что голосование будет проводиться под надзором многочисленных наблюдателей.
Так, он подчеркнул, что любые заявления о необходимости отмены или переноса выборов в Мариуполе он считает "абсолютно безответственными". "Комиссия будет делать все для того, чтобы голосование там 25 октября состоялось", - добавил председатель ЦИК.
Напомним, 12 октября Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Мариупольской городской избирательной комиссии. Предыдущий состав был распущен за нарушение законодательства.