Пилипенко: Венецианская Комиссия приветствует стремление Украины относительно судебной реформы, но против радикальных увольнений судей

Об этом сообщил представитель Украины в Венецианской комиссии, первый заместитель председателя партии "Видродження" Владимир Пилипенко.

По его словам соответствующий вывод только что утвердили на очередном заседании комиссии, которая проходит 23 октября в Венеции.

«Положительные отзывы экспертов Венецианской комиссии получили такие предложения как: лишение права Верховной Рады назначать судей, отмена 5-летнего испытательного срока для молодых судей и отмены «нарушения присяги судьи» в качестве основания для увольнения, проведения реформы Генпрокуратуры и лишения прокуратуры функции надзора», - сообщил он.

В тоже время, по его словам, Венецианская комиссия сделала достаточно критические замечания в отношении предложений относительно увольнения судей.

«Так, по мнению ВК увольнения с должности всех судей, за исключением очень исключительных ситуаций, таких как разорванность конституционного процесса, не соответствует европейским стандартам.. Кроме того, Комиссия считает, что замена всех судей (более 8000) представляет угрозу для осуществления правосудия в государстве», - отметил представитель Украины в ВК.

«Относительно аттестации судей. Венецианская комиссия советует рассматривать переаттестацию действующих судей как исключительную меру, а также рекомендует в случае проведения одновременного переназначения судей «первой пятилетки» сделать для них преференции, учитывая их опыт, который они получили во время пребывания на испытательном сроке. Например, уволить таких судей от обязательства проходить дополнительный период обучения в течение следующих нескольких лет», - добавил Владимир Пилипенко.

А также отметил, что в проекте судебной реформы наиболее значимой положительной нормой является лишение ВРУ участия в процедуре назначения судей.

«Я убежден, что все положительные наработки, которые сегодня утверждены ВК, должны стать основой законопроекта о настоящей судебной реформе. И в ближайшее время она может быть внесена в парламент», - добавил представитель Украины в Венецианской комиссии.