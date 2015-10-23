Порошенко разрешил военным служить по контракту всего 6 месяцев

Он позволяет служить по контракту шесть месяцев, а не три года, как раньше.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, закон направлен на обеспечение установления конкретных сроков военной службы по контракту во время действия особого периода, в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, объявления решения о проведении мобилизации и (или) введения правового режима военного состояния.

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Документом внесены изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», которыми установлен срок военной службы в календарном исчислении - 6 месяцев: для военнослужащих срочной военной службы и военнослужащих военной службы по призыву по мобилизации, на особый период, которые отслужили во время действия особого периода не менее 11 месяцев, лиц, уволенных с военной службы во время действия особого периода, которые принимаются на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения (наступления военного времени) или объявления решения о демобилизации.

Предполагается также возможность досрочного прекращения контракта в случае окончания особого периода или объявления решения о демобилизации.

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Также учтена возможность продолжить военную службу по контракту в случае окончания срока контракта и незавершения особого периода на срок 6 месяцев.

Закон позволит увеличить количество военнослужащих по контракту с опытом боевых действий в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 октября приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно уточнения сроков военной службы по контракту".