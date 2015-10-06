Рада сократила срок службы по контракту с 3 лет до 6 месяцев

Как передает корреспондент УНИАН, "за" соответствующий закон (№2356а) проголосовали 253 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Один из авторов законопроекта, народный депутат Татьяна Чорновол отметила, что "в сентябре началась демобилизация, но те люди, которые провоевали самый сложный год войны, многие из них хотели бы продолжить службу, хотели бы подписать контракт, но нынешний закон позволяет подписать контракт от трех лет".

По ее словам, данным законопроектом предлагается предоставить возможность подписания краткосрочных контрактов, чтобы бойцы, которые демобилизуются, могли подписать контракт на 6 месяцев с правом пролонгации.

"Это сейчас очень нужно всей стране, потому что люди, которые защищали нашу страну в этот сложный год, обрели бесценный опыт, и мы чрезвычайно заинтересованы, чтобы часть из них осталась на фронте и обучала новичков мобилизованных", - подчеркнула Чорновол. Она добавила, что этот законопроект поддержали как Минобороны, так и Генштаб".

Чорновол отметила, что такой контракт может подписать "тот военнослужащий, который отслужил уже 11 месяцев". "То есть, те люди, которые впервые идут на мобилизацию, не имеют права подписать такой краткосрочный контракт на полгода, потому что они идут на год",- пояснила она.

Председатель комитета ВР по вопросам безопасности и обороны Сергей Пашинский подчеркнул, что данным законом не изменяются условия расторжения контракта, то есть они остаются прежними, как в ныне действующем законодательстве.

Отвечая на вопрос народных депутатов по поводу уровня заработной платы для военнослужащих, Пашинский отметил, что в бюджете на 2016 год предусматривается увеличение зарплат с тем, чтобы фактически приравнять их к заработной плате, которую получат сегодня патрульные, то есть до 8 тыс. грн.