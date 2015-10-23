Палица призвал власть не вести себя, как Партия регионов

«Сегодня они имеют возможность вступать только в две партии: «Солидарность» и «Наш Край», – сказал Игорь Палица в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Он заявил, что такого давления на бюджетников он давно не видел и призвал власть не вести себя как ее предшественники из Партии регионов. Палица объяснил включение админресурса и давление правоохранительных органов тем, что люди, разочаровавшись во власти идут в другие партии. Он также рассказал, что партия «Наш край» (костяком которой стали известные мэры-хозяйственники. - Ред.) также формировалась под давлением и является проектом Банковой.

«Мэра Измаила Абрамченко, который шел все время от «Сильной Украины», вызывает Ковальчук в Администрацию Президента и говорит: или ты сядешь за сепаратизм, или пойдешь баллотироваться от «БПП –«Солидарность». И он пошел. Мэра Одессы Труханова вызывали в АП и два месяца уговаривали идти от «Нашего края», – отметил Палица.

Кроме того, он рассказал, что партия «Наш край» была основана «регионалами» и с самого начала своего существования была сепаратистским проектом. «Наш край» родился на Бессарабии, которую сегодня господин Саакашвили называет самым опасным местом в Украине, где может быть сепаратизм. Возглавлял и создавал эту партию Антон Киссе, вместе с Юрием Иванющенко (он же Юра Енакиевский). И пока я был председателем Одесской ОГА, мне СБУ раз в неделю писала: господин губернатор, вы ничего не делаете, не боретесь с сепаратизмом. Киссе – это сепаратист, а деньги Енакиевского. А сегодня «Наш край» уже полностью под контролем администраций Президента и Виталия Ковальчука», – сказал Палица.