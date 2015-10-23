Экс-соратник Януковича Мирошниченко не смог назвать Путина врагом Украины

Это произошло во время эфира ток-шоу "Право на владу" на канале "1+1", передает ТСН.

"Я не могу ответить одним словом, поскольку я считаю что...", - начал отвечать на вопрос Мирошниченко.

Когда ведущий призвал дать четкий ответ "да" или "нет", то нардеп ответил: "Надеюсь, что нет", - и призвал договариваться с Путиным.

Читайте такжеУ депутатов из противоположных политсил работают совместные помощники - журналист (видео)

В ответ на это известный журналист и блогер Денис Казанский посоветовал Мирошниченко сделать волевое решение и уйти из политики. "Вы и есть те самые враги Украины. То, что вы не называете Путина врагом, который оторвал от Украины несколько регионов, аннексировал Крым, это много о чем говорит", - заявил Казанский.

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат Украины от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Мирошниченко в Конституционном Суде отказался оценивать, была ли узурпация власти экс-президентом Виктором Януковичем, отметив, что судом этого не установлено.