Бердянск могли лишить газа умышленно с целью "насолить" власти - прокурор

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бердянского городского совета.

"Прокурор области Александр Шацкий сообщил присутствующим (на совещании в Бердянске), что по факту происшествия возбуждены уголовные дела. На сегодня отрабатываются две версии произошедшего: халатность и намеренные действия с целью кому-то насолить, навредить власти. Власти не только городской, а в целом в стране", - сказано в нем.

По словам прокурора, с учетом того, что Бердянск находится в прифронтовой зоне, это может стать достаточно серьезным обвинением.

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"Я хочу обратить внимание на то, что задвижки на газопроводах менялись всегда и во все времена, но никогда это не приводило к обезгаживанию, извините за такую формулировку, города", - подчеркнул Шацкий.

Прокурор отметил, что следствие не оставило без внимания тот факт, как оперативно были развернуты в городе одним из кандидатов полевые кухни и с какой политической помпой все это делалось.

"Мы не дадим делать заложниками политики простых людей, и обязательно тщательно проведем расследование, чтобы наказать виновных", - заявил Шацкий.

Как сообщает пресс-служба компании "Запорожгаз", работы по восстановлению газоснабжения Бердянска и сел Луначарское, Роза, Шелковое и Нововасильевка уже завершено.

В городе и районе работает 15 мобильных групп газовиков, что в оперативном режиме подключают дома и квартиры, в которые не удалось попасть раньше из-за отсутствия абонентов.

За прошедшие сутки в городе Бердянске, селах Луначарское и Нововасильевка к газоснабжению было подключено около 7 тысяч потребителей бытового газа. Всего голубое топливо по состоянию на 8:00 21 октября 2015 уже получили 46,5 тысяч жителей города и четырех сел района, что составляет 98% абонентов.