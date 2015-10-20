В БПП уверяют, что не будут объединяться с "Оппозиционным блоком" на местах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге первый заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"Я как член центрального совета партии официально заявляю, что БПП "Солидарность" не планирует и не будет объединяться с "Оппозиционным блоком" в местных советах любого уровня", - сказал Кононенко.

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Как известно, в социальных сетях и в СМИ было продемонстрировано видео, где кандидат от БПП "Солидарность" заявил, что в городском совете будет тесное сотрудничество "Солидарности" и "Оппозиционного блока".