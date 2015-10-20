Климкин: На оккупированный Донбасс следует направить миссию ОБСЕ для оценки ситуации по проведению выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам.

Он отметил, что дальнейшую судьбу Донбасса должны определять все жители этого региона, в том числе все внутренне переселенные лица.

В этой связи он рассказал о ключевых предпосылках для проведения выборов на Донбассе.

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"Первое - они должны проводиться на основе украинского законодательства. Берется украинский закон о выборах и на основе него строится логика выборов. Второе, и это записано в Минских договоренностях, непосредственно Бюро по демократии и правам человека должно определить, что модальности предстоящих выборов, они отвечают практике и правилам ОБСЕ. Третье - Бюро по демократии и правам человека должно с самого начала отправить так называемую миссию по безопасности на Донбасс и сказать - можно ли вообще там начинать подготовку к проведению выборов", - подчеркнул Климкин.

В этой связи он отметил, что как только эта миссия скажет, что "мы можем работать над подготовкой выборов, а работать над подготовкой выборов можно, когда там по улицам не ездят танки и не ходят люди с автоматами, иначе никаких выборов там быть не может".

Как отметил Климкин, после посещения миссией БДИПЧ Донбасса и заявления о возможности проведения там выборов, должен начаться формальный процесс согласования модальностей о проведении выборов и с предоставлением избирательного права всем лицам, которые изгнаны на сегодняшний день с Донбасса.

Также он сказал, что необходимо ввести контроль над всем оружием, которое находится на Донбассе. "Поскольку, если оружие находится в свободном обращении, даже не только танк, но и легкое оружие, то ни у кого нет никакой гарантии безопасности", - заявил Климкин.