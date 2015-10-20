УКРОП: Выборы в Мариуполе срывают бывшие "регионалы", которые чувствуют проигрыш

Об этом в эфире телеканала «112 Украина»заявил глава Донецкой областной организации «Украинского объединения патриотов – УКРОП», военный эксперт Роман Свитан. «На данный момент выгодно сорвать выборы тем, кто проигрывает, а проигрывают бывшие регионалы – те силы, которые привели войну на нашу донецкую землю. И они сейчас, получив задачу из Москвы, всеми силами пытаются попасть во власть уже на материковой Украине», – сказал Роман Свитан.

Он напомнил, что в Мариуполе очень сложная ситуация с выборами: Центризбирком грубо вмешивается в работу территориальной избирательной комиссии, к принятию решения о печати бюллетеней не были допущены представители от демократических сил: УКРОПа, «Батькивщины» и других партий. В итоге печатать бюллетени будут в типографии газеты «Приазовский рабочий», а это издание Рината Ахметова, отметил Свитан.

Он также подчеркнул, что ситуация усугубляется военными действиями. Комментируя нынешние маневры по отведению Украиной вооружения от линии соприкосновения, Роман Свитан сказал: «Тактическое задание понятно – отвести оружие от линии фронта, но не понятна стратегическая задача: армия, которая подошла к фронту, чтобы бороться, разворачивается на 180 градусов – и вперёд? Куда – на Берлин?».

«Раз уж отводить армию от линии фронта, то нужно расположить солдат на зимний квартирах – в воинских частях, а не морозить их в полях», – считает эксперт.