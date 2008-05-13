Винский знает о возможных попытках рейдерских атак на порты

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ заявляет о возможных попытках силового захвата ряда портов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

На вопрос, знает ли он об информации, согласно которой 14 мая возможен силовой захват Ильичевского порта по принципу событий вокруг порта «Южный», министр ответил: «Есть такая информация у меня. Все крупные порты сегодня в проработке, не только Ильичевский, но и Одесский, и Николаевский, и так далее».

И.ВИНСКИЙ подчеркнул, что сейчас министерство предпринимает необходимые меры, чтобы юридических оснований для попыток смены менеджмента не было.

«Пока государственная власть жестко не наведет порядок с рейдерскими атаками, до того времени будут желающие проверить государство на адекватность», - отметил министр.

По его словам, борьба за порты идет в связи с тем, что с этими предприятиями связаны серьезные экономические и политические интересы. «Думаю, я не открою секрет, что наши порты на Черном море являются предметом очень серьезного интереса… Если у вас есть иллюзия, что группа бандитов, 300 человек, приехала и захватила администрацию порта – это чисто детские шалости или борьба ВАСИЛЬЕВА (экс-руководитель порта «Южный» – УНИАН) за руководство, я думаю, вы в это тоже не верите, там серьезные экономические и политические интересы», - сказал он.

И.ВИНСКИЙ добавил, что такие моменты в портах возникают, поскольку Минтранс наводит там порядок.

«Многие заработали здесь деньги, а порты фактически уничтожались. Они сейчас пытаются поменять государственный менеджмент на тот, который работает против государства, поэтому я уверен, что тема «Южного» еще не снята», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября 2007 года концерн «Укрморпорт» назначил и.о. начальника порта «Южный» Владимира ВАСИЛЬЕВА, который ранее работал в должности заместителя начальника порта по социальному развитию. Приказ об отстранении от должности прежнего руководителя предприятия Александра ГОНЗЫ, занимавшего должность с сентября 2006 г., глава «Укрморпорта» подписал 7 сентября. В то же время, 22 августа прошлого года Президент Виктор ЮЩЕНКО издал Указ об отмене постановления Кабмина о создании государственного концерна «Укрморпорт».

В конце декабря 2007 г. министр транспорта И.ВИНСКИЙ уволил В.ВАСИЛЬЕВА и назначил и.о. начальника порта Ю.КРУКА. В апреле 2008 г. по итогам отраслевого конкурса начальником порта был назначен Ю.КРУК.

Вечером 25 апреля был осуществлен силовой захват порта «Южный» большой группой неизвестных молодых людей, в составе которых был В.ВАСИЛЬЕВ, и занят кабинет начальника порта Ю.КРУКА. Захватчики предъявили решение Ворошиловского райсуда города Донецка, согласно которому начальником порта признавался В.ВАСИЛЬЕВ. Из-за захвата здания управления порта сотрудники всех отделов и служб, в соответствии с приказом начальника предприятия Ю.КРУКА, работали в последние дни в управлении загрузочно-разгрузочного района №2. Здесь же временно размещался управленческий аппарат порта «Южный». В ночь с 6 на 7 мая бойцы спецподразделения «Беркут» УМВД Украины в Одесской области освободили управление порта «Южный» от лиц, захвативших здание.