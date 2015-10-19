Порошенко назначил послов Украины в Португалии, Омане и в Союзе Коморских Островов
Киев. 19 октября. УНИАН. Президент Петр Порошенко назначил послов Украины в Португалии, Омане и в Союзе Коморских Островов.
Тексты соответствующих указов обнародованы на сайте главы государства.
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Так, Инна Огнивец назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в Португальской Республике.
Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Саудовская Аравия Вадима Вахрушева назначили послом Украины в Султанате Оман по совместительству.
Кроме того, посол в Республике Кения Евгений Цымбалюк стал послом Украины в Союзе Коморских Островов по совместительству.
Также Цимбалюк назначен постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат) по совместительству.