Порошенко назначил послов Украины в Португалии, Омане и в Союзе Коморских Островов

18:46, 19 октября 2015
Политика
157 0

Киев. 19 октября. УНИАН. Президент Петр Порошенко назначил послов Украины в Португалии, Омане и в Союзе Коморских Островов.

Порошенко призначив трьох нових послів України / president.gov.ua

Тексты соответствующих указов обнародованы на сайте главы государства.

Читайте такжеПорошенко хочет усилить ответственность за подкуп на выборах

Так, Инна Огнивец назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в Португальской Республике.

Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Саудовская Аравия Вадима Вахрушева назначили послом Украины в Султанате Оман по совместительству.

Кроме того, посол в Республике Кения Евгений Цымбалюк стал послом Украины в Союзе Коморских Островов по совместительству.

Также Цимбалюк назначен постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат) по совместительству.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter