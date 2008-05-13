Богатырева назвала Лужкова опасным ”адвокатом из прошлого”

Заявления мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА относительно правомерности принадлежности Севастополя к Украинскому государству подвергли сомнению традиционные добрососедские отношения между Украиной и Россией, заявляет секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА.

Как сообщили УНИАН в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, по ее мнению, обнародованная позиция Ю.ЛУЖКОВА не имеет объяснений с точки зрения расширения стратегического партнерства и развития дружеских отношений.

«Фактически, сомнению подвергнуты не только традиционные добрососедские отношения между Украиной и Россией, но и базис отношений между нашими странами - Договор о дружбе и сотрудничестве. Подобные заявления можно списать на эмоции, однако невозможно их оправдать с позиций национальных интересов ни Украины, ни России”, - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

“Это искажает общие ценности наших народов, искусственно формирует образ врага, отвлекает от поисков ответов на общие вызовы. Сегодня уже становится опасностью для наших народов постоянное использование адвокатов из прошлого. Нужно более ответственно планировать и создавать предсказуемое и мирное будущее», - убеждена она.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, указанные заявления не только не способствуют решению отдельных проблем, имеющихся между нашими странами, но и создают дополнительные.

«Это только подпитывает всевозможные спекуляции со стороны политических сил, которые скептически относятся к перспективам налаживания дружеского межгосударственного диалога Украины и России», - считает она.

Р.БОГАТЫРЕВА выразила уверенность, что неосмотрительные высказывания мэра Москвы не отображают официальную позицию руководства Российской Федерации. Она также надеется, что эти заявления не найдут поддержку среди политиков и граждан дружественного соседнего государства, которое является одним из гарантов государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с международным Договором о ядерном разоружении Украины.

Секретарь СНБО уверена, что на реальное состояние отношений между двумя государствами будет влиять кропотливая работа Украинско-российской межгосударственной комиссии (секретарем Украинской части которой является Р.БОГАТЫРЕВА), а не громкие заявления отдельных политиков с обеих сторон.

«Нам нужно преодолеть сначала врага, который живет в нас самих. Остальное сделает история. Нет таких сил и отдельных людей, которые могли бы поссорить наши великие народы» - отметила Р.БОГАТЫРЕВА.

Справка УНИАН. 10 мая в Симферопольском аэропорту Ю.ЛУЖКОВУ, известному своими заявлениями о принадлежности Крыма и Севастополя к России, сотрудники СБУ вручили письменное предупреждение о недопустимости противоправных действий.

11 мая, выступая в Севастополе на концерте по случаю 225-й годовщины основания Черноморского флота РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос о Севастополе «остался нерешенным».

Ю.ЛУЖКОВ отметил: «Севастополь в 1948 году был выделен как город, который вошел в подчинение государству. В 1954 году Севастополь не вошел в число тех областей, тех территорий, которые Никита Хрущев передал Украине. И мы говорим о том, что этот вопрос остался нерешенным, мы его будем решать. Мы его будем решать в интересах той правды, в интересах тех государственных позиций и того государственного права, которые имеет Россия по отношению к своей военно-морской базе – Севастополю».

12 мая Служба безопасности Украины запретила Ю.ЛУЖКОВУ въезд на территорию нашего государства.

В тот же день Министерство иностранных дел РФ заявило, что расценивает как недружественный шаг запрет Ю.ЛУЖКОВУ на въезд на территорию Украины.

В комментарии Департамента информации и печати МИД России отмечается, что Ю.ЛУЖКОВ «выразил лишь мнение, которое, кстати, совпадает с точкой зрения большинства россиян, болезненно воспринявших распад СССР, что, как представляется, никоим образом не является покушением на суверенитет Украины».